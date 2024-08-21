Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин рассказал, за какой командой КХЛ следит

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин заявил, что в Континентальной хоккейной лиге следит за «Ладой» и её главным тренером Олегом Браташом.

«В КХЛ болею за друзей в основном. Многие ребята играют, с кем начинал и дальше по карьере пересекался. За «Ладой» Олега Браташа слежу. С ним я выиграл первый трофей — такое не забывается. По-прежнему дружим той командой. Браташ — сильный тренер, рад, что он вернулся в клубный хоккей главным и так пошумел в первом сезоне», — сказал Шестёркин интервью Sport24.

Напомним, в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 28-летний Шестёркин провёл 71 матч и одержал 46 побед, отражая в среднем 92,7% бросков и заработав коэффициент надёжности 2,34.

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