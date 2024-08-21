«У него есть калибр. Не зря «Нэшвилл» выбрал». Никитин — о молодом таланте «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итог встречи Кубка Блинова с «Сибирью» (2:0) и оценил выступление молодого нападающего клуба Егора Сурина. Напомним, «Нэшвилл Предаторз» выбрал Сурина под 22-м номером на драфте НХЛ 2024 года.

— В целом неплохо сегодня сыграли. Понятно, ошибки есть, но было видно желание у ребят. Наша молодёжь – играющие ребята, я рад за них, но иллюзий особых не строим, потому что график предстоит в сезоне очень тяжёлый.

— Создаётся ощущение, что Егор Сурин иногда заигрывается с шайбой.

— Проще игрока направить, когда он заигрывается, как Егор, чем если бы он не понимал игру. У него высокий игровой интеллект, что отличает всех больших игроков. Не зря его «Нэшвилл» выбрал в первом раунде драфта НХЛ.

— Сурину нужно выиграть конкуренцию, прежде всего у Бута и Симашева?

— У самого себя. Ему важно справиться с тем вниманием, которое на него свалилось. У него определённо есть калибр, нужно терпеливо, не торопясь помогать ему реализовывать его талант.

— Сурин делает то, что вы от него просите?

— Вот он сейчас сыграл две игры на предсезонке. А как завтра сыграет молодой человек, не именно Егор, а любой – никто не знает. Для начала он не должен выпадать из той тройки, где играет, и пока у него это получается, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.