«От Фрейза не нужно ждать чудес». Никитин — о канадском легионере «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы над «Сибирью» (2:0) оценил готовность канадского легионера железнодорожников Байрона Фрейза.

— Как вы оцениваете готовность Байрона Фрейза?

— Вообще, я сразу говорил, что от него не нужно ждать чудес. Это не тот игрок, который тащит за собой команду. У него есть специальные качества, которые позволяли ему играть в НХЛ. Я понимаю, что он может, сейчас стоит задача его подвести к сезону. К ветеранам, как и к молодым, нужно внимательно относиться в плане подготовки к чемпионату. Не факт, что Байрон будет играть именно с Радуловым и Бутом. Они просто хорошо говорят по-английски, помогают Фрейзу в адаптации, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.