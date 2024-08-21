«Все голы до Нового года». Никитин — о главной проблеме форварда «Локомотива» Лихачёва

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы над «Сибирью» (2:0) рассказал о главной проблеме форварда клуба Ярослава Лихачёва.

— Видите вы предпосылки, что Лихачёв изменил свою роль в команде?

— Он должен сам это сделать. Я Ярославу говорю, что он должен зависеть от самого себя, а не от тренера. Тогда ему будет намного проще жить. Он должен заслужить своей игрой, чтобы я от него зависел, чтобы команда от него зависела. У Лихачёва же какие проблемы? Все голы до Нового года. А чемпионат сейчас уже до конца мая продлили. Очевидно, что он талантливый, я даю ему шанс, я заинтересован в том, чтобы он делал такие голы, как сегодня, но всё зависит от него самого, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.