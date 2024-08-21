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Игорь Никитин назвал сроки возвращения травмированных хоккеистов «Локомотива»

Игорь Никитин назвал сроки возвращения травмированных хоккеистов «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы над «Сибирью» (2:0) назвал сроки возвращения травмированных хоккеистов ярославского клуба.

— Какие сроки возвращения травмированных?
— Береглазов после плей-офф сразу прооперировался, тут есть стандарт восстановления – четыре месяца. Он уже тренируется, но пока без контакта. С Каюмовым вчера разговаривал, он уже вышел на лёд. Можно его было взять на турнир, но мы не хотим рецидива. Рафиков также приступил к тренировкам. Дай бог, плюс-минус к началу сезона все ребята вернутся в строй, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Локомотив» начнёт новый сезон КХЛ матчем с «Металлургом» в Магнитогорске 3 сентября.

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