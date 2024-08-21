Максим Карпов рассказал, почему решил подписать контракт с «Сибирью»

Нападающий «Сибири» Максим Карпов рассказал, почему решил подписать контракт с новосибирским клубом. Форвард в межсезонье расторг контракт с «Металлургом», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне КХЛ.

— Почему вы выбрали именно «Сибирь»? Были ли другие предложения?

— Были ещё варианты, но я уже не хочу про них говорить. Скажем так, у «Сибири» есть два плюса, которые для меня самые важные при выборе команды.

— Главный тренер в числе них?

— Да, он меня полностью устраивает, я знаю, какую он игру ставит, и она мне подходит.

— Новосибирск тоже подходит вам как город? Он славится своими болельщиками.

— Я знаю, что там зоопарк очень красивый, и планирую туда сходить. Без болельщиков тоже никуда. Думаю, они нам очень помогут в сезоне», — цитирует Карпова «РБ Спорт».

Всего в КХЛ нападающий сыграл 752 матча, заработав 355 (138+217) очков при общем показателе полезности «+127» и среднем времени на площадке 14.13.