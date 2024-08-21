Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Назаров: пусть футбол не обижается, но хоккей в России всегда будет главным спортом страны

Назаров: пусть футбол не обижается, но хоккей в России всегда будет главным спортом страны
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров считает, что хоккей всегда будет главным спортом в России.

«Все мы очень сильно соскучились по регулярному чемпионату КХЛ. Пусть футбол не обижается, но хоккей в России всегда будет главным спортом страны. Предсезонные турниры вызывают интерес, а впереди ещё более интересные матчи. С нетерпением ждём старта регулярки.

Здорово, что акцент на центральном телевидении сейчас сделан на показе наших национальных героев современности, которых с каждым днём становится только больше. Мы все стоим плечом к плечу друг к другу, поддерживаем нашего национального лидера, а молодёжь, что очень важно, берёт пример и пропитывается патриотическим настроением. Победа однозначно будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Андрей Назаров назвал главные преимущества предсезонных турниров КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android