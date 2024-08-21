Вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко может не успеть восстановиться к началу сборов в НХЛ, сообщает журналист Рик Дхаливал. Голкипер получил травму в матче первого раунда плей-офф с «Нэшвиллом» и больше на лёд не выходил.

«У Демко есть прогресс. Но пока неизвестно, когда он будет готов к игре на 100%. Он долгое время даже не выходил на лёд. Его восстановление идёт не так быстро, как планировалось. Но я не слышал о какой-то тяжёлой травме или рецидиве старого повреждения», — цитирует Дхаливала DailyFaceoff.

В прошедшем розыгрыше Кубка Стэнли Демко провёл один матч в серии с «Нэшвилл Предаторз», в котором отразил 20 из 22 бросков и помог своей команде одержать победу со счётом 4:2. В прошлом регулярном чемпионате на счету голкипера 51 встреча, 35 побед и пять «сухих» матчей. Незадолго до старта плей-офф он пропустил 14 игр из-за травмы колена.