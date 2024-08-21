Гол Слепышева помог московскому «Динамо» обыграть «Динамо» Санкт-Петербург
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В Москве на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» прошёл товарищеский матч между местным «Динамо» и санкт-петербургским «Динамо». Победу в игре одержали москвичи со счётом 4:2.
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
21 августа 2024, среда. 15:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 Пухов (Артемьев, Казаковцев) – 09:03 (5x5) 1:1 Рябкин (Джиошвили, Адамчук) – 16:24 (5x5) 2:1 О'Делл (Адамчук) – 31:30 (5x5) 2:2 Зинченко – 37:40 (4x5) 3:2 Михеев (Рябкин, Кудашов) – 53:40 (5x5) 4:2 Слепышев (Комтуа) – 58:59 (5x5)
Голами в составе московского клуба отметились Иван Рябкин, Эрик О'Делл, Артём Михеев и Антон Слепышев, забросивший свою дебютную шайбу за клуб. В составе санкт-петербургского клуба отличились заброшенными шайбами Никита Пухов и Иван Зинченко. Ворота команд защищали голкиперы Хантер Миска и Евгений Ярославлев.
Московское «Динамо» одержало вторую победу в двух предсезонных матчах. Следующую встречу бело-голубые проведут с подмосковным «Витязем» 24 августа. С 29 августа «Динамо» примет участие в традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы.
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