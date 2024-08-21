«Коламбус» подписал контракт с нападающим Коулом Силлинджером на общую сумму $ 4,5 млн

«Коламбус» подписал двухлетний контракт с центральным нападающим Коулом Силлинджером на общую сумму $ 4,5 млн, сообщает пресс-служба клуба. Кэпхит соглашения составляет $ 2,25 млн.

Силлинджер был выбран «Коламбусом» в первом раунде под общим 12-м номером на драфте НХЛ 2021 года. Всего в составе «Блю Джекетс» 21-летний форвард провёл 220 матчей, в которых набрал 74 очка — забил 32 гола и отдал 42 результативные передачи при среднем игровом времени на льду 14:26.

Нападающий в прошлом сезоне установил личные рекорды по передачам, очкам, штрафным минутам и броскам по воротам. За 77 матчей в сезоне-2023/2024 Силлинджер набрал 32 очка — забросил 13 шайб и отдал 19 результативных передач. Он стал третьим игроком в истории франшизы, забившим 30 голов (32) до своего 21-го дня рождения, присоединившись к Рику Нэшу (58) и Пьеру-Люку Дюбуа (47).