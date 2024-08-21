Кудашов – о матче с фарм-клубом: получился очень нужный соперник

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил победу в товарищеском матче над санкт-петербургским «Динамо» (4:2).

«Мы играли с нашей командой и нашими игроками. Все хотели себя проявить, поэтому получился отличный матч. Для нас это была хороший игра ещё и в плане проверки определённых элементов после тех циклов, что мы сделали на сборе. Понравилось, насколько активно выступал соперник, для нас это важно, потому что большая часть команд в КХЛ будет играть в такой хоккей. Как обычно — чем-то довольны, чем-то нет.

Не могу сказать, что обращал повышенное внимание на каких-то игроков соперника. Мы ведь и так всех знаем. Обращали внимание именно на командные действия. Самое главное, что санкт-петербургское «Динамо» играло в активный хоккей, и для нас получился очень нужный соперник. Это самое важное», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.