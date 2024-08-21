Кудашов – о новом капитане «Динамо»: наберитесь терпения. Понимание есть

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов сообщил, что скоро команда определится с выбором капитана.

«Понимание есть, кто будет капитаном «Динамо», но наберитесь терпения. Немного осталось.

Готовец уже восстановлен. Сегодня у нас не сыграло пять человек, но со всеми всё нормально. Они сыграют в следующем матче с «Витязем».

Рябкин — мастер высокого уровня. Что вы хотите от меня услышать, вот так у него сегодня получилось. Мы знаем, что он способный парень. Но я не люблю говорить о молодых игроках. Завтра посмотрите на него в Туле на следующей игре. Видите — хорошо сыграл и заслужил место в молодёжной команде.

Новичкам понадобится время, чтобы влиться. Боюсь, мы и на сезон залезем в плане сыгранности и занятия своих мест. Всё равно им понадобится время», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.