Кудашов: «Динамо» нужно просто сыграть игру. Без искусственных вещей

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, почему после завершения контрольного матча с санкт-петербургским «Динамо» (4:2) не было овертайма и серии буллитов, как часто происходит в ходе предсезонки.

«Игру «три на три» и буллиты мы отрабатываем на тренировках. Нам надо просто сыграть игру. Понимаете, игра есть игра. Без искусственных вещей.

Сейчас тот период времени, когда мы отталкиваемся от себя и смотрим на свои проблемы. Пока не до соперников. Смотрим то, что улучшить у себя.

Момент с ошибкой Миски? Вышел за ворота, вы видели, какой отскок там был? Не хочется сейчас эту тему поднимать», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Следующую встречу бело-голубые проведут с подмосковным «Витязем» 24 августа.