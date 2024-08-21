Капитан «Вегаса»: многие люди хотят видеть, как «Голден Найтс» терпят неудачи

Капитан «Вегаса» Марк Стоун заявил, что многие люди желают провала «Голден Найтс». Клуб существует с сезона-2017/2018 и уже становился обладателем Кубка Стэнли в 2023 году.

«Становясь старше, я понял, что люди пристально следят за нашим клубом, потому что хотят увидеть, как мы потерпим неудачу. За всю нашу историю мы не так уж много терпели неудач. Люди хотят увидеть, как рухнут и сгорят «Голден Найтс». Но, как я уже сказал, я думаю, что фундамент, который мы построили, на самом деле не позволяет этому случиться. Поэтому я чувствую себя уверенно.

Я думаю, команда рада вернуться в борьбу за Кубок Стэнли. Многие не верят, что мы снова сможем стать той самой командой. Мы по-прежнему верим, что мы одна из команд, которая претендует на выигрыш Кубка Стэнли», — цитирует Стоуна TSN.