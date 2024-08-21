В матче «Авангард» — «Барыс» судьи трижды просматривали повтор одного гола, меняя решение

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между «Авангардом» и «Барысом». Идёт третий период — счёт 3:3.

На 18-й минуте игры «Барыс» забил гол, который был трижды просмотрен арбитрами матча. Сначала судьи самостоятельно инициировали повтор гола, по итогам которого было принято решение отменить шайбу. Затем тренерский штаб «Барыса» взял запрос на этот же гол, засчитав заброшенную шайбу. После этого уже тренерский штаб «Авангарда» взял запрос на помеху вратарю, который был удовлетворён, и по итогу гол был отменён.

Отметим, в середине второго периода «Авангард» вёл в матче со счётом 3:0, однако уже в начале третьего периода «Барыс» сумел сравнять счёт.