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«Авангард» упустил преимущество в три шайбы, но обыграл «Барыс» в овертайме

«Авангард» упустил преимущество в три шайбы, но обыграл «Барыс» в овертайме
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между «Авангардом» и «Барысом». Победу в матче одержали омичи со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
21 августа 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Касселс (Яремчук, Бойков) – 10:04 (5x5)     2:0 Диц (Яремчук, Макеев) – 20:42 (5x4)     3:0 Филатьев (Беляев, Яремчук) – 25:59 (5x5)     3:1 Смит – 36:25 (4x5)     3:2 Логвин (Камалов, Шайхмедденов) – 39:27 (5x5)     3:3 Эллисон (Маклауд) – 43:17 (5x4)     4:3 Касселс (Макеев, Диц) – 60:40 (3x3)    

Отметим, что в середине второго периода «Авангард» вёл в матче со счётом 3:0, однако уже в начале третьего периода «Барыс» сумел сравнять счёт. Голы в составе омского клуба забили Даррен Диц, Александр Филатьев и Коул Касселс, оформивший дубль и ставший автором победного гола в овертайме. За «Барыс» шайбы забросили Коннор Смит, Всеволод Логвин и Уэйд Эллисон.

В конце второго периода в матче состоялась драка между Натаном Больё и Марком Вербой. Канадский защитник отправил в нокаут россиянина.

Следующий матч на турнире «Авангард» сыграет с «Локомотивом» 23 августа. «Барыс» 22 августа встретится с «Сибирью».

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