«Авангард» упустил преимущество в три шайбы, но обыграл «Барыс» в овертайме

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между «Авангардом» и «Барысом». Победу в матче одержали омичи со счётом 4:3 в овертайме.

Отметим, что в середине второго периода «Авангард» вёл в матче со счётом 3:0, однако уже в начале третьего периода «Барыс» сумел сравнять счёт. Голы в составе омского клуба забили Даррен Диц, Александр Филатьев и Коул Касселс, оформивший дубль и ставший автором победного гола в овертайме. За «Барыс» шайбы забросили Коннор Смит, Всеволод Логвин и Уэйд Эллисон.

В конце второго периода в матче состоялась драка между Натаном Больё и Марком Вербой. Канадский защитник отправил в нокаут россиянина.

Следующий матч на турнире «Авангард» сыграет с «Локомотивом» 23 августа. «Барыс» 22 августа встретится с «Сибирью».