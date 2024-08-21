«Адмирал» уверенно обыграл «Норильск» в товарищеском матче

В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» прошёл товарищеский матч между «Адмиралом» и ХК «Норильск». Победу в матче одержали владивостокские хоккеисты со счётом 5:2.
В составе «Адмирала» голами отметились Дмитрий Завгородний, Владимир Михасёнок, Антон Сагадеев, Никита Аноховский и Джованни Фьоре. За «Норильск» голы забили Никита Колесников и Никита Шуйдин. Ворота команд защищали голкиперы Андрей Мишуров и Анатолий Смирнов.
«Адмирал» одержал четвёртую победу в пяти предсезонных матчах. 23 августа дальневосточный клуб встретится с минским «Динамо». «Адмирал» проведёт ещё два товарищеских матча с минским клубом 27 августа и 1 сентября.
Ранее «Адмирал» расторг контракт с американским нападающим Остином Ортегой. Форварда подписали в мае 2024 года, он не успел сыграть ни одного официального матча за клуб.
- 21 августа 2024
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