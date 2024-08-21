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«Адмирал» уверенно обыграл «Норильск» в товарищеском матче

«Адмирал» уверенно обыграл «Норильск» в товарищеском матче
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В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» прошёл товарищеский матч между «Адмиралом» и ХК «Норильск». Победу в матче одержали владивостокские хоккеисты со счётом 5:2.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
21 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 2
ХК Норильск
Норильск
1:0 Завгородний – 04:51     2:0 Михасёнок – 25:05     2:1 Колесников – 27:09     3:1 Сагадеев – 30:52     4:1 Аноховский – 31:34     4:2 Шуйдин – 35:05     5:2 Фьоре (Завгородний, Шулак) – 41:12    

В составе «Адмирала» голами отметились Дмитрий Завгородний, Владимир Михасёнок, Антон Сагадеев, Никита Аноховский и Джованни Фьоре. За «Норильск» голы забили Никита Колесников и Никита Шуйдин. Ворота команд защищали голкиперы Андрей Мишуров и Анатолий Смирнов.

«Адмирал» одержал четвёртую победу в пяти предсезонных матчах. 23 августа дальневосточный клуб встретится с минским «Динамо». «Адмирал» проведёт ещё два товарищеских матча с минским клубом 27 августа и 1 сентября.

Ранее «Адмирал» расторг контракт с американским нападающим Остином Ортегой. Форварда подписали в мае 2024 года, он не успел сыграть ни одного официального матча за клуб.

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