В санкт-петербургском «Динамо» рассказали, как будет строиться взаимодействие с московским

Главный тренер санкт-петербургского «Динамо» Игорь Гришин подвёл итоги товарищеского матча с московским «Динамо» (2:4).

«Думаю, что для болельщиков была интересная игра. Обоюдоострая с моментами. Понятно, что обе команды ещё не в оптимальное состоянии, особенно московское «Динамо», которое до этого провело всего один матч. У нас игровая практика была, и на этом уровне мы в принципе смотрелись неплохо, но в концовке исполнительское мастерство сказалось в пользу москвичей.

Поэтому такой результат, но он для нас не зазорный. Думаю, что на этом этапе нам даже лучше проиграть «Динамо», иначе у игроков могла появиться эйфория. Спасибо московскому «Динамо» за приглашение, получился великолепный матч, думаю, что и сопернику он был полезен. Вы знаете, у соперника такая команда, что в ней бери любого и спокойно можно выделять. Естественно, смотрел за их новичками, за легионерами, за молодёжью – Комтуа, Римашевский, Рябкин. Для меня не новость, что Рябкин так смотрится. Они сегодня выделялись.

Ярославлев провёл с нами всего одну тренировку и сразу вышел на игру. Чувствовалось, что это надёжный вратарь, который играет на определённом уровне. Поэтому и ребята сегодня чувствовали себя увереннее в обороне, потому больше внимания уделили атаке. В последних матчах мы много пропускали, а здесь получили задел прочности. Думаю, что с каждой игрой он будет прибавлять и прибавлять. Может быть, в каком-то моменте сегодня он и мог выручить, но ничего страшного.

Что касается взаимодействия с «Динамо», то оно было и есть. И в сегодняшнем нашем составе были игроки на двусторонних контрактах, по-моему, пять или шесть человек. И сейчас мы говорили с Алексеем Николаевичем о том, что если нужно кому-то дать игровую практику, то можно присылать к нам. У нас полное взаимодействие. Будем давать возможность их хоккеистам выступать за нас, чтобы они находились в хорошей игровой форме», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.