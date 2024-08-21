Гришин: в таком составе санкт-петербургское «Динамо» не потерялось бы в КХЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Динамо» Игорь Гришин ответил на вопрос, смогла ли бы его команда в её нынешнем составе не затеряться в КХЛ.

«Вы знаете, трудно сказать сейчас конкретно. Мне показалось, что по игре мы сегодня не уступили. Но понятно, что соперник был после сборов не в оптимальной форме. Но в то же время мы играли с одной из лучших команд в КХЛ и смотрелись достойно. Думаю, что мы бы не потерялись в КХЛ в таком составе», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 28 февраля 2024 года санкт-петербургское «Динамо» под руководством Владимира Крикунова закончило своё выступление в плей-офф ВХЛ. Команда со счётом 0-4 в серии уступила альметьевскому «Нефтянику».