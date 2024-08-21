Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен тренерский штаб сборной США на Турнир четырёх наций

Стал известен тренерский штаб сборной США на Турнир четырёх наций
Аудио-версия:
Комментарии

Стал известен тренерский штаб сборной США на Турнир четырёх наций. В тренерский штаб национальной команды США вошли Джон Торторелла и Дэвид Куинн. Ранее было обьявлено, что главным тренером американской сборной на турнир назначен Майк Салливан, а ещё одним его помощником стал Джон Хайнс.

Все четыре тренера принимали участие в 26 крупных международных турнирах в качестве главных тренеров или помощников тренеров сборных США, включая молодёжный чемпионат мира, чемпионат мира среди юниоров, чемпионат мира среди женщин, взрослый чемпионат мира, Кубок мира по хоккею и зимние Олимпийские игры.

Турнир четырёх наций пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в двух городах Северной Америки (предварительно называются Бостон и Монреаль). Команды соберутся за два дня до старта – 10 и 11 февраля отведены на тренировки. На нём сыграют сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

Материалы по теме
Айкел и Мэттьюс вошли в число первых 6 игроков в заявке сборной США на Турнир 4 наций
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android