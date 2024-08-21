Стал известен тренерский штаб сборной США на Турнир четырёх наций. В тренерский штаб национальной команды США вошли Джон Торторелла и Дэвид Куинн. Ранее было обьявлено, что главным тренером американской сборной на турнир назначен Майк Салливан, а ещё одним его помощником стал Джон Хайнс.

Все четыре тренера принимали участие в 26 крупных международных турнирах в качестве главных тренеров или помощников тренеров сборных США, включая молодёжный чемпионат мира, чемпионат мира среди юниоров, чемпионат мира среди женщин, взрослый чемпионат мира, Кубок мира по хоккею и зимние Олимпийские игры.

Турнир четырёх наций пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в двух городах Северной Америки (предварительно называются Бостон и Монреаль). Команды соберутся за два дня до старта – 10 и 11 февраля отведены на тренировки. На нём сыграют сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.