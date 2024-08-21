Игрок ЖХЛ Баталова: любая российская хоккеистка сталкивается с ненавистью в соцсетях

28-летняя защитница «Агидели» Мария Баталова заявила, что любая хоккеистка Женской хоккейной лиги сталкивается с ненавистью и оскорблениями в своей адрес в соцсетях.

«Любая девочка, играющая в ЖХЛ и за сборную России, сталкивалась с хейтом. Особенно это случается, когда мы едем на чемпионаты мира. Обычно пишут: «варите борщи, снимайте видео в ТикТок». У нас некоторые девочки выкладывают туда контент.

Мне кажется, на каждом чемпионате мира мы слышим хейт в свою сторону. Если брать развитие, то в нашей стране женский хоккей достаточно молодой, если сравнивать с Северной Америкой. Нам есть куда расти, над чем работать», — цитирует Баталову Legalbet.

Ранее защитница подмосковного «Торнадо» Юлия Нуякшева заявила о желании ввести силовые приёмы в ЖХЛ.