Буруянов: знаю, что однажды я снова буду играть в «Динамо». Хочу играть в первой команде

Нападающий санкт-петербургского «Динамо» Никита Буруянов заявил, что хочет играть в основном составе московского «Динамо».

«Отличное мероприятие. Было интересно сыграть друг против друга, ведь у нас одна система. Всегда интересно сыграть с командой КХЛ, для нас это был большой матч и большая проверка. Хорошая игра, как в нашем исполнении, так и в исполнении «Динамо». В каких-то моментах они оказались мастеровитее в плане реализации, но в целом отличный матч. Считаю, что мы показали себя, порадовали болельщиков и сделали выводы перед сезоном.

В межсезонье я уделил больше внимания подготовки и тренировкам. У меня были девять недель сборов. Плюс, зная самого себя, очень много внимание я уделил ментальной подготовке. Для меня это сейчас самое важное. К сезону я готовлюсь, скорее ментально, нежели физически, потому что физически я буду готов, а вот ментально мне надо дорабатывать. Нужно уметь правильно настраивать себя на матчи.

Конечно, каждый игрок хочет выступать в КХЛ. Это касается и меня. Я игрок системы московского «Динамо» и хочу играть в первой команде. Сегодня был тот матч, когда был шанс показать себя. Хоккей – это большой марафон. Знаю, что однажды я снова буду играть в «Динамо». Просто нужно время, чтобы реализоваться после прошлой аренды. Думаю, что это один из шансов. Впереди новые вызовы, через которые мне надо пройти. Надо добавлять в своей ментальности и в своей голове. Это моя главная задача на ближайшее время», — передаёт слова Буруянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.