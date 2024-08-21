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Немировски: очень рад, что «Барысу» дали поработать в меньшинстве сегодня

Немировски: очень рад, что «Барысу» дали поработать в меньшинстве сегодня
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Главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски оценил поражение в матче предсезонного турнира в Омске с «Авангардом» (3:4 ОТ) и отметил большое количество удалений у игроков казахстанской команды.

«Думаю, хорошая игра, отличный опыт для нас. Были ошибки, в перерывах пытались исправить их, но я сказал ребятам, что самое главное, что показали характере, отыгравшись с 0:3. Жаль, что в овертайме не выиграли, но очень довольны самоотдачей. Не знаю, почему много удалений было у нас. Я очень рад, что нам дали поработать в меньшинстве сегодня», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

По итогам матча хоккеисты «Барыса» заработали шесть малых штрафов, тогда как омский «Авангард» получил лишь один малый штраф.

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