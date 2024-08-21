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«Сразу видно, у кого есть характер, а у кого – нет». Немировски – о камбэке «Барыса» с 0:3

«Сразу видно, у кого есть характер, а у кого – нет». Немировски – о камбэке «Барыса» с 0:3
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Главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски доволен усилиями команды, которая отыграла три шайбы по ходу предсезонного матча с «Авангардом» (3:4 ОТ).

Маклауд попал с корабля на бал, не планировал его ставить в состав сегодня, но он сам напросился играть. Пока не совсем понимает, где он, но он обязательно будет добавлять. Я говорил Больё, чтобы он не дрался, но он искал справедливости, потому что в том моменте с хитом в первом периоде должно было быть удаление.

Очень важно, что отыгрались с 0:3. Сразу видно, у кого есть характер, а у кого – нет. Хоккей – это 95% менталитета, всё идёт от головы. Мы хотим играть в силовой хоккей, агрессивный. Я говорил ребятам на собраниях, что это должен быть наш стиль», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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