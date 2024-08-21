Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Немировски: «Барысу» сложно, но я не буду никого трогать из сборной Казахстана сейчас

Немировски: «Барысу» сложно, но я не буду никого трогать из сборной Казахстана сейчас
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски заявил, что сейчас команде приходится непросто из-за отсутствия части игроков, которые уехали в расположение сборной Казахстана. Казахстанская сборная примет участие в квалификационном турнире за право участия на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии.

«Да, нам сложно сейчас, так как много ребят в сборной Казахстана. Но мы были готовы к этому, и сейчас самое главное – это сборная, которой надо попасть на Олимпиаду. Они готовятся к серьёзному турниру, у них есть система, и я не буду контактировать с ними до конца турнира, не буду никого трогать. Все мысли о квалификационном турнире», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Немировски: очень рад, что «Барысу» дали поработать в меньшинстве сегодня
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android