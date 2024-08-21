Звягин: после драки Вербы на арене стало потише. Думаю, это больше воодушевило «Барыс»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил победу над «Барысом» и прокомментировал драку между Натаном Больё и Марком Вербой. Канадский защитник отправил россиянина в нокаут.

«Хорошая игра, которая развивалась по интересному сценарию. Повели 3:0, контролировали всё, но короткий отрезок, когда чуть потеряли концентрацию, и сопернику удалось сравнять счёт. Но здорово, что нашли путь к победе. Часто бывает, что инициатива переходит к оппонентам по каким-то психологическим причинам.

Проскуряков набегался за период: то к шайбе, то к скамейке. Мне показалось, что в эпизоде с первым голом «Барыса» шайба подскочила, я ещё не пересматривал. После драки Вербы с Больё как-то потише стало на арене, и думаю, что это больше воодушевило соперника», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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