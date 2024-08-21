Звягин: Бердин не был приглашён в «Авангард» на роль первого номера. Её нужно завоевать

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил игру подопечных в матче предсезонного турнира с «Барысом» (4:3 ОТ).

«Надеюсь, что Касселс будет добавлять от игры к игре, больше понимать картинку нашу командную, да и вообще КХЛ. Сегодня видно было, что у него чуть усталость накапливается, вторую игру за два дня сыграл, но он показал своё мастерство.

Верба, наверное, меньше всех впечатлился своей дракой, потому что весь третий период оборачивался на меня, просился на лёд, говорил, что он в порядке. Но, конечно, никакого смысла не было рисковать. Хорошо, что появился момент на буллитах, и Марк свой коронный финт исполнил.

Бердин не был приглашён на роль первого номера, эту роль нужно завоевать. У нас три хороших вратаря, они работают в полную, а искусственно никому не будет отдаваться место. Михаил сыграет на этом турнире тоже. Он хорошо работает на тренировках, плотно занимается с тренером по вратарям. Я не думаю, что кто-то из наших голкиперов сейчас в оптимальной форме на данный момент, но у нас есть время, чтобы эту форму набрать», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.