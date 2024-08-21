«Просто сегодня всё срабатывало». Новичок-легионер «Авангарда» — о первых голах за клуб

Нападающий «Авангарда» Коул Касселс оценил свою игру в победном матче на предсезонном турнире с «Барысом» (4:3 ОТ). Форвард стал автором дубля, забив победный гол в овертайме.

«Не столь важно, в каком звене я выхожу. Главное — выкладываться на льду и делать всё, что в моих силах. В моём дубле сегодня большая заслуга партнёров по команде, которые классно разыгрывали. Конечно, я адаптируюсь, а сегодня просто всё складывалось удачно, всё срабатывало, и я очень этому рад.

Да, упустили счёт 3:0, но такое случается в хоккее и в спорте в целом. Предсезонка и нужна для того, чтобы мы научились контролировать свои эмоции и действовать качественнее на льду», — сказал Касселс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.