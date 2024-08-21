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Главный арбитр КХЛ: изменения в правилах направлены на увеличение зрелищности игры

Главный арбитр КХЛ: изменения в правилах направлены на увеличение зрелищности игры
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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов высказался об изменениях в правилах КХЛ, которые будут действовать с нового сезона и заявил, что все они направлены на увеличение зрелищности хоккея. 21 августа состоялся вебинар главного арбитра КХЛ с комментаторами перед стартом сезона.

«Все изменения направлены на увеличение зрелищности игры, они принимаются лигой только после согласования с клубами, если большинство клубов согласны с обновлениями. Каких-то глобальных изменений в правилах в этом сезоне не было, но, разумеется, рассказать о них всё равно стоило», – цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.

Со следующего сезона в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на полевого игрока и пропускает шайбу, то получает за матч 0 баллов.

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