Легионер «Локомотива»: такое ощущение, что у Радулова никогда не заканчивается энергия

Нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз рассказал об игре в одном звене с Александром Радуловым и заявил, что следил за российским форвардом во время его выступления в НХЛ.

— Как вам игра в одном звене с Александром Радуловым и Даниилом Бутом?

— Они отличные игроки. Я чувствую, что у нас уже есть взаимопонимание. Надеюсь, что мы продолжим выходить вместе и улучшать свою игру.

— Какие у вас сложились впечатления от Александра Радулова – как игрока и как человека?

— Он невероятный парень. Мне приходилось многое слышать о нём от разных ребят. Радулов хорошо говорит по-английски и помогает мне с переводом. Он мастеровитый, талантливый игрок, и главная вещь, которую можно про него сказать, — он очень много работает.

— Многие отмечают его эмоциональность и бесконечную энергию.

— Поэтому он продолжает играть в таком возрасте. Помню, как я наблюдал за его игрой, когда он ещё выступал за «Монреаль» и «Даллас». Такое ощущение, что у этого парня никогда не заканчивается энергия, — цитирует Фрейза «РБ Спорт».

В прошлом сезоне в 53 матчах чемпионата АХЛ за «Хендерсон Силвер Найтс» Фрейз набрал 31 (13+18) очко, в НХЛ за «Вегас» сыграл 16 матчей, отметился одной передачей.