«Я не знаю, кто это». Защитник «Барыса» рассказал, почему решил подраться с Марком Вербой

Защитник «Барыса» Натан Больё рассказал, почему решил бросить вызов и подраться с нападающим «Авангарда» Марком Вербой во время матча предсезонного турнира в Омске. Канадский защитник отправил россиянина в нокаут.

— В чём причина вашей драки с игроком «Авангарда»?

— Это эмоции. Это тоже часть игры, такое случается в хоккее.

– Вы защищали партнера, который попал под силовой прием соперника?

— Да, можно сказать и так. Хоккей — эмоциональный вид спорта.

— Верба считается хорошим бойцом в КХЛ.

— Честно, я не знаю, кто это. Я подумал, что он примет вызов, и он это сделал.

— По ходу сезона вы готовы ещё скинуть перчатки, чтобы защитить партнеров?

— Определённо. Если вы посмотрите на мою карьеру, я никогда не уклонялся от драк. Как я уже сказал, это часть игры. В нашей команде много молодых ребят, и их нужно будет защитить, — цитирует Больё «РБ Спорт».