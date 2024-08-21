«Вегас» подписал пробный контракт с обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса»

«Вегас» подписал с нападающим Таннером Пирсоном пробный контракт, сообщает пресс-служба клуба. Предыдущий трёхлетний контракт форварда на $ 9,75 млн завершился по окончании прошлого сезона.

Пирсон провёл прошлый сезон в «Монреале», где забил пять голов и отдал восемь результативных передач в 54 играх. 32-летний нападающий был выбран в первом раунде драфта 2012 года под общим 30-м номером «Лос-Анджелесом». Пирсон провёл шесть сезонов в составе «Кингз», выиграв Кубок Стэнли в 2014 году, набрав 12 очков в 24 играх плей-офф во время чемпионского сезона «Кингз».

Пирсон принял участие в 644 играх НХЛ, забросил 138 шайб, отдал 147 результативных передач и набрав 285 очков. Нападающий также набрал 23 очка в 51 игре плей-офф Кубка Стэнли.