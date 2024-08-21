Все билеты на первый домашний матч минского «Динамо» проданы за две недели до игры

Все билеты на первый домашний матч минского «Динамо» проданы, сообщает пресс-служба белорусского клуба. Первый матч в новом сезоне-2024/2025 минчане проведут с хабаровским «Амуром». Встреча пройдёт 5 сентября.

В прошлом сезоне минское «Динамо» заняло восьмое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде Кубка Гагарина минчане уступили московскому «Динамо» в серии из шести матчей.

На текущей предсезонке минское «Динамо» проведёт ещё три товарищеских матча с владивостокским «Адмиралом». Игры состоятся 23, 27 августа и 1 сентября.

Напомним, новый сезон-2024/2025 КХЛ начнётся 3 сентября матчем в Магнитогорске между «Металлургом» и «Локомотивом».