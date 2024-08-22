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Заслуженный тренер России: нужна программа развития хоккея в других странах

Заслуженный тренер России: нужна программа развития хоккея в других странах
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что клубам лиги необходима система развития игроков, при которой главные тренеры КХЛ будут следить и участвовать в работе игроков ДЮСШ.

«Нужна программа развития хоккея в других странах. Вот мы подтягиваем Китай. Но почему там практически нет наших тренеров? Создали команду, дальше что? Должна быть система развития, начиная с местного детского спорта. Канадские тренеры, когда они куда-то приезжают, накрывают всё, что только можно. Они контролируют всё. В этом нам надо поучиться. А наши попадут в команду мастеров и сидят в норах. Не ходят ни в детские школы, ни на тренерские советы», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Ранее Новиков выступил за расширение географии КХЛ, в том числе в Сербии.

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