Генменеджер «Филадельфии»: Торторелла научит Мичкова быть профессионалом

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер высказался о предстоящем первом сезоне российского нападающего Матвея Мичкова в НХЛ и его работе с главным тренером Джоном Тортореллой.

«Работа с Тортсом пойдёт Матвею на пользу. Он научит его быть профессионалом во всех смыслах. Подготовит к жёсткой конкуренции при плотной игре, поможет при игре в защите. Мы хотим, чтобы он был креативным нападающим, который будет создавать моменты. Думаю, что у них всё отлично получится», — приводит слова Бриера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний Мичков выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.