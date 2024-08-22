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Товарищеские матчи клубов КХЛ 22 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 22 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут четыре товарищеских матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 12:00 мск в рамках Кубка Блинова в Омске казахстанский «Барыс» встретится с новосибирской «Сибирью». Трансляция — на телеканале «Хоккейный».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 22 августа 2024, четверг. 12:00 МСК Барыс Астана Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В 16:30 на этом же турнире встретятся челябинский «Трактор» и ярославский «Локомотив». Трансляция — на телеканале «Хоккейный».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 22 августа 2024, четверг. 16:30 МСК Трактор Челябинск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

В 11:00 мск в Санкт-Петербурге пройдёт стартовый матч предсезонного турнира имени Пучкова, в котором встретятся сборная России U23 и ХК «Сочи». Трансляция — в официальном сообществе СКА в ВК.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова 22 августа 2024, четверг. 11:00 МСК Россия (олимп.) Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

В 15:00 мск на турнире в Санкт-Петербурге сыграют казанский «Ак Барс» и китайский «Куньлунь Ред Стар». Трансляция — в официальном сообществе СКА в ВК.