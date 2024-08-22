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Товарищеские матчи клубов КХЛ 22 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Товарищеские матчи клубов КХЛ 22 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 22 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут четыре товарищеских матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 12:00 мск в рамках Кубка Блинова в Омске казахстанский «Барыс» встретится с новосибирской «Сибирью». Трансляция — на телеканале «Хоккейный».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
22 августа 2024, четверг. 12:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 16:30 на этом же турнире встретятся челябинский «Трактор» и ярославский «Локомотив». Трансляция — на телеканале «Хоккейный».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
22 августа 2024, четверг. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 11:00 мск в Санкт-Петербурге пройдёт стартовый матч предсезонного турнира имени Пучкова, в котором встретятся сборная России U23 и ХК «Сочи». Трансляция — в официальном сообществе СКА в ВК.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
22 августа 2024, четверг. 11:00 МСК
Россия (олимп.)
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 15:00 мск на турнире в Санкт-Петербурге сыграют казанский «Ак Барс» и китайский «Куньлунь Ред Стар». Трансляция — в официальном сообществе СКА в ВК.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
22 августа 2024, четверг. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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