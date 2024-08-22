Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: понимаю и принимаю, почему болельщики «Ак Барса» осторожно отнеслись к нам

Гатиятулин: понимаю и принимаю, почему болельщики «Ак Барса» осторожно отнеслись к нам
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от назначения в казанский клуб и заявил, что готов к новому большому вызову в своей карьере.

— Лето по шумихе в медиа и соцсетях для «Ак Барса» выдалось жарким.
— Понимаю и принимаю, почему болельщики осторожно отнеслись к нашему приходу. «Ак Барс» — топ-клуб, и болельщики привыкли к тому, что назначают титулованного топ-тренера. Здесь всё честно, и происходящее вокруг… Воодушевляет, что ли, заводит. Будем побеждать — реакция поменяется. Вот вызов, о котором мы говорили. Я же сталкивался с негативом в последние годы в «Тракторе», но там была другая ситуация, — сказал Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Анваром Гатиятулиным читайте на «Чемпионате»:
«Лежим, Шуфутинского слушаем… Тому парню не понравилось». Гатиятулин, которого вы не знали
Эксклюзив
«Лежим, Шуфутинского слушаем… Тому парню не понравилось». Гатиятулин, которого вы не знали
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android