Гатиятулин: понимаю и принимаю, почему болельщики «Ак Барса» осторожно отнеслись к нам

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от назначения в казанский клуб и заявил, что готов к новому большому вызову в своей карьере.

— Лето по шумихе в медиа и соцсетях для «Ак Барса» выдалось жарким.

— Понимаю и принимаю, почему болельщики осторожно отнеслись к нашему приходу. «Ак Барс» — топ-клуб, и болельщики привыкли к тому, что назначают титулованного топ-тренера. Здесь всё честно, и происходящее вокруг… Воодушевляет, что ли, заводит. Будем побеждать — реакция поменяется. Вот вызов, о котором мы говорили. Я же сталкивался с негативом в последние годы в «Тракторе», но там была другая ситуация, — сказал Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.