Ни один россиянин не попал в 20 лучших центрфорвардов НХЛ по версии NHL Network

NHL Network опубликовала рейтинг 20 лучших центральных нападающих лиги. Примечательно, что в него не попал ни один российский хоккеист. Лучшим центральным нападающим был признан капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Второе место занял центрфорвард «Колорадо» Натан Маккиннон. Тройку лучших замкнул нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.

Полный рейтинг 20 лучших центральных нападающих по версии NHL Network выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

2. Натан Маккиннон («Колорадо»).

3. Остон Мэттьюс («Торонто»).

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

5. Александр Барков («Флорида»).

6. Сидни Кросби («Питтсбург»).

7. Брейден Пойнт («Тампа-Бэй»).

8. Джек Айкел («Вегас»).

9. Джек Хьюз («Нью-Джерси»).

10. Элиас Петтерссон («Ванкувер»).

11. Джей Ти Миллер («Ванкувер»).

12. Себастьян Ахо («Каролина»).

13. Коннор Бедард («Чикаго»).

15. Дилан Ларкин («Детройт»).

16. Ник Судзуки («Монреаль»).

17. Тим Штюцле («Оттава»).

18. Роберт Томас («Сент-Луис»).

19. Мика Зибанеджад («Рейнджерс»).

20. Нико Хишир («Нью-Джерси»).

Ранее российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров был признан лучшим крайним нападающим НХЛ по версии NHL Network.