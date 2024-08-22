«Это привилегия играть за такой клуб». Канадский форвард — о выступлении за «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз заявил, что очень доволен своим решением перейти в ярославский клуб. Это первый сезон для канадского форварда в КХЛ.

— Какие ваши впечатления от первых недель в новой команде?

— Мне всё нравится в клубе, болельщики просто невероятные. Ярославль — красивый город с хорошими ресторанами. Так что я наслаждаюсь временем, проведённым там. А наша команда – это хороший сплав молодых и опытных ребят. С нетерпением жду начала сезона, так как хочется увидеть, на что мы способны.

— Вам легко далось решение перейти в «Локомотив», в новую для себя лигу?

— Если бы я знал все эти вещи о «Локомотиве» раньше, то решение далось бы мне легче. Сейчас я очень рад, что принял его. Это привилегия играть за такой клуб. Мои друзья рассказывали мне о КХЛ, и мне интересно попробовать себя в этой лиге, — цитирует Фрейза «РБ Спорт».

В прошлом сезоне в 53 матчах чемпионата АХЛ за «Хендерсон Силвер Найтс» Фрейз набрал 31 (13+18) очко, в НХЛ за «Вегас» сыграл 16 матчей, отметился одной передачей.