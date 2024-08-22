Нападающий московского «Динамо» продолжит карьеру в клубе ВХЛ «Кристалл»

ХК «Кристалл» заключил контракт с 19-летним нападающим Алексеем Зайцевым, сообщает пресс-служба клуба.

За молодёжную команду «Динамо» форвард провёл три сезона. Всего в МХЛ в активе нападающего 149 матчей, в которых Зайцев набрал 70 очков — забросил 27 шайб и отдал 43 результативные передачи. В прошлом сезоне дебютировал в КХЛ за московское «Динамо», где провёл одну игру.

В прошлом сезоне саратовский «Кристалл» занял предпоследнее, 28-е место в общей таблице ВХЛ. Московское «Динамо» стало обладателем Кубка Континента за победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф бело-голубые в первом раунде обыграли минское «Динамо» в шести матчах, а затем уступили «Трактору» в четырёх матчах.