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«Я же не с улицы пришёл». Гатиятулин — о готовности к стрессу при работе с «Ак Барсом»

«Я же не с улицы пришёл». Гатиятулин — о готовности к стрессу при работе с «Ак Барсом»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что готов к высокому уровню стресса на таком ответственном посту в казанском клубе. Ранее специалист с 2020 про 2023 год возглавлял тренерский штаб челябинского «Трактора».

— К невиданному ранее уровню стресса, в общем, готовы?
— Я же не с улицы пришёл. Есть разный опыт. Хотите назовём стрессом — хотите адреналином. Хоккей — всё равно остаётся игрой, от которой все участники процесса получают огромные эмоции. А с психологической нагрузкой начинаем сталкиваться с детских лет. Как раз на днях вспоминал с товарищем, как в 17 лет летал в Америку играть. Там тоже стресса хватало, — сказал Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Анваром Гатиятулиным читайте на «Чемпионате»:
«Лежим, Шуфутинского слушаем… Тому парню не понравилось». Гатиятулин, которого вы не знали
Эксклюзив
«Лежим, Шуфутинского слушаем… Тому парню не понравилось». Гатиятулин, которого вы не знали
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