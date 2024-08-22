«Я же не с улицы пришёл». Гатиятулин — о готовности к стрессу при работе с «Ак Барсом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что готов к высокому уровню стресса на таком ответственном посту в казанском клубе. Ранее специалист с 2020 про 2023 год возглавлял тренерский штаб челябинского «Трактора».

— К невиданному ранее уровню стресса, в общем, готовы?

— Я же не с улицы пришёл. Есть разный опыт. Хотите назовём стрессом — хотите адреналином. Хоккей — всё равно остаётся игрой, от которой все участники процесса получают огромные эмоции. А с психологической нагрузкой начинаем сталкиваться с детских лет. Как раз на днях вспоминал с товарищем, как в 17 лет летал в Америку играть. Там тоже стресса хватало, — сказал Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.