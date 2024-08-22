Олимпийский чемпион Пашков: сегодня наш хоккей далеко позади футбола

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков заявил, что современным хоккейным функционерам в России нужно перенять опыт предшественников, благодаря которым советский хоккей был лучшим в мире.

«В своё время у нашего хоккея был свой путь, свои традиции, своя подготовка. Это позволило ему стать лучшим в мире. Нашему хоккейному сообществу нужно начать обсуждать, что в советской хоккейной школе необходимо сохранять и что добавлять из передового североамериканского опыта. Страна и госкомпании вкладывают огромные деньги в хоккей, его инфраструктура становится всё лучше и лучше, а вот начинка игры вызывает большие вопросы.

В советские годы хоккей в стране был видом спорта номер один. Сегодня КХЛ далеко позади футбола, это мы видим хотя бы по отношению ТВ, которое задвинуло нашу игру на второй план. Вот вам результат слепого копирования НХЛ. И дальше при такой ситуации будет только хуже», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.

Ранее Александр Пашков раскритиковал решение о сокращении предсезонной подготовки в КХЛ.