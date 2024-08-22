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«В декабре уже начал подпрыгивать». Гатиятулин рассказал о периоде без тренерской работы

«В декабре уже начал подпрыгивать». Гатиятулин рассказал о периоде без тренерской работы
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о периоде без тренерской работы, который дался ему непросто. Ранее специалист с 2020 про 2023 год возглавлял тренерский штаб челябинского «Трактора».

«Получается, расстались с «Трактором» в конце сентября, а уже в декабре начал подпрыгивать. Близкие сказали сразу: «Иди-ка ты уже на работу, надо что-то делать». Вот, наконец, полноценно окунулся в свою стихию», — сказал Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

48-летний Гатиятулин работал тренером в «Тракторе» (2015-2016), СКА (2018-2020), молодёжной (2015) и основной сборных России (2018-2020). Главным тренером в «Белых Медведях» (2011-2015), «Тракторе» (2016-2018, 2020-2023). Тренерские достижения: бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2022), бронзовый призёр ЧМ (2019), бронзовый призёр чемпионата МХЛ (2014, 2015), серебряный призёр МЧМ (2015).

Полную версию эксклюзивного интервью с Анваром Гатиятулиным читайте на «Чемпионате»:
«Лежим, Шуфутинского слушаем… Тому парню не понравилось». Гатиятулин, которого вы не знали
Эксклюзив
«Лежим, Шуфутинского слушаем… Тому парню не понравилось». Гатиятулин, которого вы не знали
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