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Голкипер «Миннесоты» Флёри показал три разных шлема на предстоящий сезон НХЛ

Голкипер «Миннесоты» Флёри показал три разных шлема на предстоящий сезон НХЛ
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Голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри показал три разных шлема на предстоящий сезон НХЛ. Опытнейший вратарь планирует использовать их в зависимости от игровой формы. Голкипер ранее сообщил, что завершит карьеру после сезона-2024/2025.

Фото: аккаунт Флёри в соцсети

В прошедшем регулярном чемпионате на счету Флёри 39 матчей за «Миннесоту», в которых он отражал в среднем 89,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,98 и двух шат-аутах. Также он стал четвёртым голкипером в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 1000 сыгранных матчей.

Канадский вратарь является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (2009, 2016, 2017 годы) и обладателем «Везина Трофи» — 2021. В 2010 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной Канады.

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