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Гатиятулин рассказал о знакомстве с Сергеем Фёдоровым в Детройте в 1990-х

Гатиятулин рассказал о знакомстве с Сергеем Фёдоровым в Детройте в 1990-х
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о знакомстве с Сергеем Фёдоровым в Детройте в 1990-х.

— «Детройт» тех лет же сплошь из легенд состоял...
— Нам тренер постоянно говорил: «Сейчас вас с Фёдоровым познакомлю». Один раз я чуть припозднился, а Илюха (Илья Лапшин. – Прим. «Чемпионата») уже был в раздевалке. Тренер его позвал знакомиться. Подходят, и тренер говорит: «Вот, Сергей, парень из России». Но какого-то знакомства не завязалось. Только здоровались. С ним и с Владимиром Константиновым. Всё понятно, они-то звёзды уже были, а мы просто молодые пацаны из юношеской команды.

— В России много лет спустя не вспоминали те времена с Сергеем Викторовичем?
— Так мы же близко не общаемся. Привет-привет, — сказал Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Анваром Гатиятулиным читайте на «Чемпионате»:
«Лежим, Шуфутинского слушаем… Тому парню не понравилось». Гатиятулин, которого вы не знали
Эксклюзив
«Лежим, Шуфутинского слушаем… Тому парню не понравилось». Гатиятулин, которого вы не знали
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