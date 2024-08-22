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«Колошматило нас по результатам». Гатиятулин — о периоде карьеры в ЦСКА Виктора Тихонова

«Колошматило нас по результатам». Гатиятулин — о периоде карьеры в ЦСКА Виктора Тихонова
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о периоде карьеры в ЦСКА под руководством легендарного тренера Виктора Тихонова.

— Как из «Трактора» попали в ЦСКА Виктора Тихонова?
— В Челябинске месяцев шесть зарплату не платили. Некоторым семейным ребятам таксовать приходилось. Сергей Мыльников тогда работал в штабе «Северстали» и позвал к ним. В Череповце у Сергея Михалыча Михалёва сильная была команда, и перед сезоном выясняется, что уже девять защитников подписаны. Михалёв сказал: «Сам видишь, опытных у нас хватает, но тебя зовут в Питер». СКА тренировал Рафаил Газизович Ишматов, тренируюсь с ними, его, казалось, устраивает, но выяснилось, что «Трактор» просит компенсацию, а у СКА средств не было. «Езжай, — говорит, — обратно».

— ЦСКА деньги нашёл?
— Тогда было два ЦСКА же. Один Виктора Тихонова в высшей лиге, другой — в главной. У Виктора Васильевича хорошие условия были, выходил в паре с Антоном Волченковым, в нападении Серёга Мозякин, Игорь Емелеев, Макс Осипов.

— Мозякин вроде рассказывал, что с дисциплиной в том составе проблем хватало?
— Виктор Васильевич видел, что Мозякин, Емелеев — большие таланты. Нормально всё было. Выступали, правда, не очень, колошматило нас по результатам, и главный очень жёсткие собрания устраивал. Коле Пронину, помню, в зал запрещали ходить, чтобы он слишком не усердствовал с железом. Так он принёс в раздевалку штангу и её там тягал.

— Почему не прижились?
— Там с расставаниями интересно было. Человек мог прийти на тренировку, а у него ящик пустой. Форму просто забирали. Никто ничего не говорил. Со мной чуть иначе. Надеваю форму, смотрю, а в составе меня нет. Иду к руководству, мне: «Всё, увольняем», только пошёл собираться, встретил спортивного директора: «Ты куда? Одевайся и на лёд». Но я уже всё решил, зашёл в кабинет к Виктору Васильевичу попрощался, он удачи пожелал, — сказал Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Анваром Гатиятулиным читайте на «Чемпионате»:
«Лежим, Шуфутинского слушаем… Тому парню не понравилось». Гатиятулин, которого вы не знали
Эксклюзив
«Лежим, Шуфутинского слушаем… Тому парню не понравилось». Гатиятулин, которого вы не знали
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