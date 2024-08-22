Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин рассказал об опыте совместной работы с Валерием Брагиным

Гатиятулин рассказал об опыте совместной работы с Валерием Брагиным
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал об опыте совместной работы с Валерием Брагиным в молодёжной сборной России.

— С Валерием Брагиным полтора сезона в молодёжной сборной тоже дали большой опыт?
— Очень интересный период. На уровне МЧМ много равных команд. Чтобы быть успешным искали ходы, и тактические в том числе. Валерий Николаевич давал нам прочувствовать ответственность, использовал наши идеи в игре. На чемпионате мира в Торонто нам тренеры других команд говорили, что наше построение в средней зоне стало для них большой проблемой. Russian Triangle его называли. Мы, кстати, созванивались недавно. Он меня поздравил с назначением, напомнил, что новый тренер «Трактора» Бенуа Гру нас тогда в финале победил, — сказал Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Анваром Гатиятулиным читайте на «Чемпионате»:
«Лежим, Шуфутинского слушаем… Тому парню не понравилось». Гатиятулин, которого вы не знали
Эксклюзив
«Лежим, Шуфутинского слушаем… Тому парню не понравилось». Гатиятулин, которого вы не знали
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android