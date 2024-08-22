Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал об опыте совместной работы с Валерием Брагиным в молодёжной сборной России.

— С Валерием Брагиным полтора сезона в молодёжной сборной тоже дали большой опыт?

— Очень интересный период. На уровне МЧМ много равных команд. Чтобы быть успешным искали ходы, и тактические в том числе. Валерий Николаевич давал нам прочувствовать ответственность, использовал наши идеи в игре. На чемпионате мира в Торонто нам тренеры других команд говорили, что наше построение в средней зоне стало для них большой проблемой. Russian Triangle его называли. Мы, кстати, созванивались недавно. Он меня поздравил с назначением, напомнил, что новый тренер «Трактора» Бенуа Гру нас тогда в финале победил, — сказал Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.