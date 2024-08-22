Гатиятулин — о принципиальности в матчах с «Трактором»: «зелёное дерби» больше будоражит

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что теперь принципиальным для него соперником стал «Салават Юлаев».

— С «Трактором» теперь втройне принципиальные матчи будут?

— Не сказал бы. Мы пережили с Челябинском, болельщиками, «Трактором» много счастливых моментов. Это мой дом. Как я говорил, на пресс-конференции только что: «зелёное дерби» больше будоражит. Очень интересно в его атмосферу окунуться. До сих пор помню, как они мой «Трактор» из плей-офф выбили, когда на последней минуте Ивану Федотову дали буллит за сдвиг ворот при ничьей — 1:1. Нам забили, и мы вылетели. Очень спорный был момент, те ворота в Уфе были слишком неустойчивыми. А через год уже мы Уфу прошли. И мой последний матч во главе «Трактора» был с «Салаватом». Теперь же открываем сезон матчем с ними. Вот так закрутилось, — сказал Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.