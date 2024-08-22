Гатиятулин рассказал, влияет ли Билялетдинов на тренерские решения в «Ак Барсе»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, влияет ли Зинэтула Билялетдинов на тренерские решения в «Ак Барсе».

— Летом проходил слух, что Зинэтула Билялетдинов по-прежнему влияет на тренерские решения в «Ак Барсе». Так ли это?

— Когда Казань последний раз брала Кубок в 2018-м, в финале конференции победили «Трактор». На рукопожатии Зинэтула Хайдярович мне сказал: «Молодцы, хорошая команда, видна тренерская работа», я спросил в ответ: «Если будет удобно, можно ли с вами пообщаться?» После этого стали иногда созваниваться, а когда вернулся в «Трактор» после СКА, уже стал обращаться чаще по хоккейным моментам: по тактике, по психологии. Спасибо ему огромное, что делится своим опытом и видением.

— Сейчас разговариваете, наверное, чаще?

— Полторы недели назад последний раз говорили по телефону.

— Как вас напутствовал?

— В Казани, думаю, всем понятно его главное наставление.

— Только честный труд?

— Сами всё знаете, — сказал Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.