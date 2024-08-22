Дубль Демидова помог России U23 обыграть «Сочи» в матче турнира в Санкт-Петербурге
Поделиться
В Санкт-Петербурге прошёл стартовый матч предсезонного турнира имени Пучкова, в котором сборная России U23 обыграла ХК «Сочи» со счётом 4:2.
Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
22 августа 2024, четверг. 11:00 МСК
Россия (олимп.)
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Федотов (Авраменко, Тянулин) – 01:38 (5x4) 0:2 Тимашов (Федотов) – 05:06 (5x5) 1:2 Демидов (Романов) – 09:04 (5x3) 2:2 Петров (Танков) – 31:27 (5x4) 3:2 Демидов (Лазутин, Романов) – 32:04 (5x5) 4:2 Бровкин (Крутов) – 32:29 (5x5)
Отметим, что сочинский клуб быстро забросил две шайбы и повёл в счёте 2:0 — отличились Максим Федотов и Дмитрий Тимашов. Затем сборная России перехватила инициативу и забросила четыре шайбы подряд. Автором дубля в составе российской сборной стал нападающий Иван Демидов. Ещё по голу забили Глеб Петров и Артур Бровкин. Ворота команд защищали голкиперы Егор Заврагин, Никита Тулинов и Сергей Иванов.
Второй матч на турнире сборная России U23 проведёт с «Куньлунем» 24 августа. ХК «Сочи» во втором матче предсезонного турнира в Санкт-Петербурге встретится со СКА 23 августа.
Комментарии
- 22 августа 2024
-
14:05
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:21
-
12:50
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:25
-
11:05
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:20
-
09:00
-
08:25
- 21 августа 2024
-
23:50
-
23:20
-
23:00
-
22:35
-
22:10
-
21:45
-
21:20
-
20:50
-
20:44
-
20:37
-
20:35
-
20:30
-
20:25
-
20:00
-
19:50
-
19:40
-
19:32