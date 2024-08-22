Дубль Демидова помог России U23 обыграть «Сочи» в матче турнира в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошёл стартовый матч предсезонного турнира имени Пучкова, в котором сборная России U23 обыграла ХК «Сочи» со счётом 4:2.

Отметим, что сочинский клуб быстро забросил две шайбы и повёл в счёте 2:0 — отличились Максим Федотов и Дмитрий Тимашов. Затем сборная России перехватила инициативу и забросила четыре шайбы подряд. Автором дубля в составе российской сборной стал нападающий Иван Демидов. Ещё по голу забили Глеб Петров и Артур Бровкин. Ворота команд защищали голкиперы Егор Заврагин, Никита Тулинов и Сергей Иванов.

Второй матч на турнире сборная России U23 проведёт с «Куньлунем» 24 августа. ХК «Сочи» во втором матче предсезонного турнира в Санкт-Петербурге встретится со СКА 23 августа.