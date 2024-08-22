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Дубль Демидова помог России U23 обыграть «Сочи» в матче турнира в Санкт-Петербурге

Дубль Демидова помог России U23 обыграть «Сочи» в матче турнира в Санкт-Петербурге
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В Санкт-Петербурге прошёл стартовый матч предсезонного турнира имени Пучкова, в котором сборная России U23 обыграла ХК «Сочи» со счётом 4:2.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
22 августа 2024, четверг. 11:00 МСК
Россия (олимп.)
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Федотов (Авраменко, Тянулин) – 01:38 (5x4)     0:2 Тимашов (Федотов) – 05:06 (5x5)     1:2 Демидов (Романов) – 09:04 (5x3)     2:2 Петров (Танков) – 31:27 (5x4)     3:2 Демидов (Лазутин, Романов) – 32:04 (5x5)     4:2 Бровкин (Крутов) – 32:29 (5x5)    

Отметим, что сочинский клуб быстро забросил две шайбы и повёл в счёте 2:0 — отличились Максим Федотов и Дмитрий Тимашов. Затем сборная России перехватила инициативу и забросила четыре шайбы подряд. Автором дубля в составе российской сборной стал нападающий Иван Демидов. Ещё по голу забили Глеб Петров и Артур Бровкин. Ворота команд защищали голкиперы Егор Заврагин, Никита Тулинов и Сергей Иванов.

Второй матч на турнире сборная России U23 проведёт с «Куньлунем» 24 августа. ХК «Сочи» во втором матче предсезонного турнира в Санкт-Петербурге встретится со СКА 23 августа.

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